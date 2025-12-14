Retour
Conseil

Nokia : faut-il privilégier la facilité de cession proposée par le groupe pour son retrait de la cote parisienne ?

Partager

Nokia se retire de la cote parisienne. Une facilité de cession est ouverte jusqu'au 15 décembre pour vendre vos titres sans frais via Société Générale.

Par Le Revenu
Publié le 14/12/2025 à 07h52
Cet article est réservé aux abonnés.

Oui, vous pouvez répondre à cette proposition. Une facilité de cession volontaire est en effet ouverte du 2 au 15 décembre 2025 pour permettre aux actionnaires de vendre leurs titres à Société Générale, qui se chargera de les replacer sur le Nasdaq et à la Bourse d’Helsinki à partir du 2 janvier 2026.

Nokia prendra en charge les frais de centralisation et de courtage liés à la facilité, mais ne formule aucune garantie de prix, sachant que le risque est limité puisque le prix retenu dépendra du cours sur les principales places de cotation.

La valorisation nous semble devenue élevée par rapport au potentiel du dossier. Elle a été artificiellement gonflée par l’annonce de l’entrée de Nvidia dans le tour de table à hauteur de 4 %, mais cet argument ne nous semble pas suffisant.

Vous pouvez toutefois conserver vos actions et les négocier à Paris jusqu’au 30 décembre. Mais il faudra les revendre pour vous repositionner sur le Nasdaq ou à Helsinki, ce qui peut coûter cher

Lisez la suite gratuitement !

Inscrivez-vous et bénéficiez d'un accès gratuit
aux contenus Premium pendant 1 mois

Je suis déjà abonné(e) ou inscrit(e) au Revenu, je me connecte

En savoir plus
Articles réservés aux abonnés
Nokia : faut-il privilégier la facilité de cession proposée par le groupe pour son retrait de la cote parisienne ?
AXA : que peut-on attendre du cours de Bourse ?
Nokia : faut-il privilégier la facilité de cession proposée par le groupe pour son retrait de la cote parisienne ?
Thales : profitez du repli !
Nokia : faut-il privilégier la facilité de cession proposée par le groupe pour son retrait de la cote parisienne ?
Banque européenne d’investissement (BEI) : 1 milliard d’euros pour les semi-conducteurs européens
Nokia : faut-il privilégier la facilité de cession proposée par le groupe pour son retrait de la cote parisienne ?
Exosens s’offre un contrat record en Allemagne, le titre peut-il encore monter ?
Nokia : faut-il privilégier la facilité de cession proposée par le groupe pour son retrait de la cote parisienne ?
Bourse : hausse des rendements obligataires, les marchés plus volatiles que jamais !
Nokia : faut-il privilégier la facilité de cession proposée par le groupe pour son retrait de la cote parisienne ?
Schneider Electric mise gros sur l’IA et récompense ses actionnaires